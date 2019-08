RICHARD, Claire Carrier



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 août 2019, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Claire Carrier, épouse de feu monsieur J. Roméo Richard, fille de feu Joseph Carrier et de feu Adélia Vachon. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Claire, Pierre (Doris Smith), feu Sylvie, Yvon (Lucy Lévesque) et Julie (feu Marcel Tremblay); ses petits-enfants: Éric et Annie, Hélène et Nathalie, Karine, Cynthia et Cyrielle, et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants; ses beaux-frères et belles-soeurs des familles Carrier et Richard ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier l'équipe de la Clinique d'insuffisance cardiaque de l'Hôtel-Dieu de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, https://fhdl.ca/faire-un-don/ La famille vous accueillera aude 9h à 10h30., et de là au Cimetière Saint-Charles à Québec.