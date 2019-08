MORNEAU FORTIN Marie-Rose

MORNEAU FORTIN

À la résidence Dumas de Saint-Pamphile, le 30 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Marie-Rose Morneau, épouse de feu monsieur Alfred-Joseph Fortin, demeurant à Saint-Pamphile. Elle était la fille de feu dame Maria Langlois et feu monsieur Adalbert Morneau. Issue d'une famille de 12 enfants, elle est allée rejoindre plusieurs de ses soeurs et frères ainsi que belles-sœurs et beaux-frères. Elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée Marie-Céline (Jean-Michel Dorais); ses sœurs: Antonia (feu Philippe Fortin) et Marie-Paule (feu Elzéar Miville); ses belles-sœurs: Marguerite Leblanc (feu Raymond Morneau), Gemma Miville (feu Alphonse Morneau), Lucie Jalbert (feu Pamphile Fortin) et Solange Jalbert (feu Amédée Fortin). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés à la Dre Line Paré, à Dominique Guillemette et Nathalie Gauvin du service des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile ainsi qu'au personnel de la Résidence Dumas, pour leur soutien, leurs attentions et la qualité de leurs soins. Merci particulièrement à Dominique Dumas pour son dévouement inconditionnel et tous ses gestes d'affection. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Services de Santé de la MRC de L'Islet, 430, rue Jean-Leclerc, Saint-Jean-Port-Joli (Québec) GOR 3G0. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraire, le jour des funérailles, à compter de 11h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial " Bellevue " de Saint-Pamphile.