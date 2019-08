GOUDREAULT, Gérald



Au Centre d'hébergement de Saint-Raymond, le 10 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gérald Goudreault, fils de feu monsieur Napoléon Jean Goudreault et de feu dame Augustine Paquet. Il demeurait à Saint-Raymond. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Goudreault laisse dans le deuil ses sœurs : Estelle (feu Bruno Bédard), feu Jeannine (feu Odilon Gauthier) et Ghislaine (feu Jean-Marc Paquet); ses neveux et nièces : Nicole, Francine, Robert, Jean, Louise, Sylvie, Denis, André, Lyne, Carole, Danye, Manon, Jean-Yves, Myriam et Nathalie, ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci particulier à sa nièce Lyne Gauthier et son époux Yves Noreau pour toute l'aide et le soutien apportés durant tant d'années. Merci aussi au personnel du Centre d'hébergement de Saint-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués.