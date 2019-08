MERCIER, Jean-Paul



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 11 août 2019, est décédé à l'âge de 94 ans et 2 mois, monsieur Jean-Paul Mercier époux de feu dame Gisèle Ouellet. Il était le fils de feu Joseph-Émile Mercier et de feu Laura Bélanger. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule jeudi 15 août, de 19 h à 22 h et vendredi, jour des funérailles, de 12 h à 14 h 50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière des Pins. Il était le père et le beau-père de: feu Claude, Daniel (Guylaine Drapeau), Denise, Johanne (Martin Flibotte), Chantal. Il laisse également dans le deuil notre soeur/fille adoptive, Silvana Quesada-Bachelard (Argentine/France), programme AFS International, qui a toujours fait partie de notre famille depuis près de 40 ans; ses petits-enfants: Pascal Belzile, Naomie et Maxime Flibotte, Andrea Jicquel; son arrière-petit-fils, Maverik Flibotte Boisvert. Il était le frère et le beau-frère de: feu Roger (feu Madeleine Desrochers, feu Cécile Desrochers), feu Roland (feu Marie-Paule Pelletier), feu Réal, Jean-Marie (Jacqueline Fillion), feu l'abbé Lionel, feu Lauréanne (feu André Chercuite), feu Desneiges (feu Gustave Pelletier), feu Jeanine (feu Gérard Hébert), Émilien (feu Gisèle Lapierre); et de la famille Ouellet, il était également le beau-frère de: Fernand (Jeannine Gaulin), feu Maurice, Réjean (Lucille Cloutier), Carmen, feu Denis (Irène Poitras), Francine (Claude Coulombe).Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier de tout coeur Mme Christine Drapeau et Mme Danielle Gagné pour leur dévouement et leur présence extraordinaire auprès de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction funéraire