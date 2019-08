POITRAS, Louise



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 6 août 2019, à l'âge de 70 ans, est décédée madame Louise Poitras, conjointe de monsieur Gérard Lapointe. Née à Montmagny, elle était la fille de feu monsieur Camille Poitras et de feu madame Rita Montmigny. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera leà compter de 10h30 au centre commémoratifL'inhumation se fera ultérieurement au cimetière Montmagny. Madame Poitras laisse dans le deuil son conjoint Gérard ; sa sœur Suzanne (René Fournier); sa nièce Marie-Ève (Éric Marsan); son arrière-neveu Samuel; son arrière-petite-nièce Mia; ses oncles et tantes des familles Montmigny et Poitras ainsi que plusieurs cousins, cousines. Elle laisse également dans le deuil les deux filles de son conjoint (le fils l'a précédée); un gendre et trois petits-fils et de Saguenay; ses neuf beaux-frères et neuf belles-sœurs, y compris six qui l'ont précédée; un grand nombre de neveux et nièces qu'elle a connue et aimée ainsi que plusieurs cousins et cousines. Finalement, plusieurs ami(e)s, la plupart étant des compagnons de travail ou des ami(e)s d'enfance. Sincères remerciements au personnel des 13e et 4e étages de l'Hôtel-Dieu de Québec, spécialement aux Dr Castonguay et Dre Tremblay pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Un merci au travailleur social M. Tanguay et soulignons le travail remarquable, le côté humain, l'empathie des jeunes dans les équipes de soins, merci à tous. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne ou à la Société québécoise du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3 www.cancer.ca