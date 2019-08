TREMBLAY, Ghislaine Dick



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 1 août 2019, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Ghislaine Dick, épouse de feu monsieur André Tremblay, fille de feu madame Augustine Lebel et de feu monsieur Léopold Dick. Elle demeurait à Québec et anciennement Propriétaire des Tabagies Tremblay.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 16 août 2019, de 19h à 22h. La famille recevra également les condoléances à l'église à compter de 10h.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Gilles, Claire, Nicole (Normand Turcotte), Martine (Jean-Yves Lainez), feu Pierre-Paul (Suzanne Herring), Nathalie (Roberto Rizzo); ses petits-enfants: Éric et Julie Turcotte, Andrée-Ann Lainez, André, Nicolas et Élizabeth Tremblay, Frédéric et Caroline Jacques; ses frères et sœurs: Denise Dick, Denis Dick (Lucie Caron), Michel Dick, Diane Dick (Jean-Pierre Cloutier), Louise Dick, feu Roland Dick (Hélène Bélanger) et feu Yvette Dick (feu Maurice Tremblay); ses belles-sœurs: Marielle Tremblay, Fernande Gagnon, Édith Filion, Micheline Tremblay et Micheline Routhier ainsi que plusieurs, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux André Tremblay et son fils Pierre-Paul Tremblay. La famille tient à remercier le personnel de la Résidence St-Patrick's, les soins palliatifs, la pneumologie de IUCPQ en particulier le Dr Francis Laberge et le Dre Paule Boisvert pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec, téléphone : 418 656-4999, courriel : info@fondation-iucpq.org site web : www.fondation-iucpq.org Des formulaires seront disponibles sur place.