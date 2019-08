NOREAU, Cécile Dubuc



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, Québec, le 12 août 2019, à l'âge de 85 ans et 6 mois, est décédée madame Cécile Dubuc, épouse de feu monsieur Alexandre Noreau. Elle demeurait à Neuville. La famille recevra les condoléances au, à partir de 9 h.et de là, au crématorium. Madame Dubuc laisse dans le deuil ses enfants: Martine (Jean-Yves Rochette) et Christian (Line Bellemarre), ses petits-enfants: Jérémy Noreau et Mathieu Rochette. Elle était la soeur et la belle-soeur de: feu Monique (feu Wilbrod Trottier), feu Jeannette (feu Fernand Rivard), feu soeur Françoise cnd, Madeleine, feu Jacqueline, Jacques (feu Bernadette Careau), Pierre, feu Yves (Colombe Perron), Jean (Lucie Crête), Julien (Sylvie Genest) et Antoine (Madeleine Bussières); Paulette Noreau (feu Camille Brière), Jacques Noreau (feu Jeannine Godin). Elle laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Ceux qui le désirent peuvent faire un don à La Fondation du CHU de Québec, 10, rue de l'Espinay, Québec, Qc, G1L 3L5, www.fondationduchudequebec.ca