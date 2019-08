COUTURE, Walter



Est décédé au Centre d'accueil St-Joseph de Lévis, le 26 juillet 2019, à l'âge de 89 ans et 7 mois monsieur Walter Couture, époux de (feu) madame Marie-Paule Labrie. Il demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille vous accueillera auà compter de 13h.et de là, au cimetière paroissial. Il était le frère de: feu Amanda (feu Rosario St-Pierre), feu Annette, feu Wellie (feu Jeanne-D'Arc Prévost), feu Arthur (feu Yvette Bruneau), feu Angéline (feu Maurice St-Pierre), Julienne (feu Antonio Bolduc), feu Roger (Rosanne Boulanger) et Liliane (feu Adrien Breton). De la famille Labrie, il était le beau-frère de: feu Louis (feu Aline Marcoux), feu Éva (feu Léo Vermette), feu Émile (feu Marie Genest), feu Joseph (feu Juliette Otis) et feu Juliette. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Nous tenons à remercier chaleureusement le personnel médical et soignant du 4e d'Youville du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, plus particulièrement, Guylaine Ouellet, Serge Corriveau et Patricia Comeau qui, par leur dévouement et leur professionnalisme dans les soins prodigués, ont permis à Walter de quitter dans la sérénité. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du Cœur et de l'AVC 261-4715, avenue des Replats Québec (Québec) G2J 1B8 Tél. : 418 682-6387 et Télécopieur : 418-682-8214. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la