GOSSELIN, Louis-Joseph



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 13 août 2019, est décédé à l'âge de 89 ans et 2 mois monsieur Louis-Joseph Gosselin, époux de feu dame Suzanne Beaulieu. Il était le fils de feu Joseph-Émile Gosselin et de feu Anathalie Touzin. Il demeurait à La Pocatière, Kamouraska. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances aule vendredi 16 août de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h50.et de là les cendres seront déposées au columbarium. Il laisse dans le deuil ses fils et belles-filles: André (Johanne Thibodeau) et Jean (Sylvia Ataman); ses petits-enfants: Marie-Michelle (Jonathan Langlois), Philippe et Jean-Simon (Katrine Aucoin-Crête); ses arrière-petits-enfants : Rafaëlle, Alexa, Mathis, Norah et Félix. Il était le frère et le beau-frère de: feu Roger, feu Dominique prêtre, feu Solange (feu Antoine Maurais), Colette, s.s.c.m., feu Richard (feu Gertrude Fortin), Louis-Marie (Rita Cazes), Christiane (feu Placide Godbout, feu Oscar Chevalier), Denise (feu Maurice Marcotte), Anne- Marie (Lucien Hudon) et feu Germaine Rompré et de la famille Beaulieu, il était également le beau-frère de: feu Gilberte, feu Gérard (feu Colette Boivin), feu Bruno-Maurice (feu June Carrière), feu Paul-Émile, feu Lucienne (feu Jacques Cardinal) et Marie-Paule (feu Jean-Pierre Leclerc). Il laisse également dans le deuil le demi-frère et les demi-soeurs de son épouse: Roch (Angèle Breton), Pauline (Yvan Morier), Reine (feu Walter Gobrecht, feu Bob Harris) et Nicole (Jean-Guy Proulx). Sont aussi affectés par son départ plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, ses autres parents et ami(e)s. Un merci tout particulier aux médecins Louis Tanguay et Josée Rousseau qui par leur présence et leur dévouement ont participé à l'excellence des soins prodigués. La famille ne peut garder sous silence toute l'aide apportée par ses nièces: Gaétane et Pierrette Maurais ainsi que les bénévoles de la Fondation André- Côté, Mme Rita Leblanc et M. Gilles Lévesque, pour leur accompagnement lors des soins de fin de vie de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital Notre-Dame-de-Fatima et/ou à la Fondation André-Côté. Des formulaires seront disponibles au salon.