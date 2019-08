PELLETIER, Eugénie Ouellet



Au centre D'Anjou de Saint-Pacôme, le 13 mai 2019, est décédée à l'âge de 89 ans et 1 mois, Mme Eugénie Ouellet, épouse de feu M. Fernand Pelletier; fille de feu Mme Imelda Bouchard et de feu M. Pierre Ouellet. Elle demeurait à Saint-Pascal de Kamouraska. Les membres de la famille recevront les condoléances à lale vendredi 16 août 2019 de 12h à 14h.. Elle laisse dans le deuil son fils, Guylain (Martine Tremblay). Elle était la sœur de: feu Étienne, Véronique (feu Georges-Henri Lafrance), feu Léo (feu Monique Bouchard), Charlotte (feu Paul-Émile Fortin), Pierrette (Gervais Parent), Étiennette (feu Albert Thériault), Albert (Céline Bouchard). Elle était la belle-sœur de: feu Lucien (feu Jeannine Nadeau), Monique (feu Hervé Landry), feu Marcel (Marguerite Langelier), feu Gilbert (Yvonne Bélanger), feu Rollande (feu Lucien Lajoie) (Rénald Soucy), Réjean (Micheline Desjardins), Jeannette (feu Yvon Raymond), Louisette (feu Guy Picard), Gisèle (Gilles Soucy), Jean-Claude (Ginette Morneau), Gaston (Céline Frennette), Madeleine (André Frève). Sont aussi attristés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel de la résidencepour l'attention et le réconfort apportés à madame Ouellet pendant son séjour et au personnel du centre D'Anjou de Saint-Pacôme pour le service exceptionnel et les bons soins prodigués. Vos condoléances peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. La direction des funérailles a été confiée à la