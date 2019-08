PARADIS, Thérèse Cinq-Mars



À la Maison Michel-Sarrazin, le 7 août 2019, à l'âge de 69 ans, est décédée dame Thérèse Cinq-Mars, épouse de monsieur Conrad Paradis. Elle était la fille de feu dame Angélina Paquet et de feu monsieur Gérard Cinq-Mars. Elle demeurait à L'Ancienne Lorette.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Conrad, ses trois filles et son neveu : Caroline (Antonio), Geneviève (André), Patricia (David) et Jonathan (Karoline), ainsi que ses petits-enfants : Olivia, Samuel et Thomas. Elle était la sœur de : Rose-Aimée (Marcel Dion), Françoise, Paul, Gaston, Robert (Hélène Roy), feu André, feu Jocelyne, Richard (Ginette Rochette) et Linda Trépanier (Daniel Racicot). Elle était la belle-sœur de : Jean-Pierre (Sylvie Ferland), Yvon (Jeannine Larochelle), feu Paul-André, Gilles (Anne Beauchemin), Colette (Cheikh Fall) et Line (Doris Durocher). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement Hélène Vallières, sa grande amie, pour son réconfort et sa présence quotidienne, ainsi que tout le personnel de la Maison Michel-Sarrazin et le personnel du département d'oncologie de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement, leur délicatesse et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc), G1S 3G3 , Tél. : 418-683-8666.