Boischatel lance son service de transport collectif gratuit

Dès le 17 août, les citoyens de Boischatel pourront emprunter gratuitement le nouveau service de transport collectif de leur municipalité.

La Ville se dote de son propre système de transport collectif avec deux nouveaux autobus qui sillonneront les rues selon quatre parcours qui comprendront 104 arrêts. Les citoyens pourront embarquer gratuitement et voyager dans l'ensemble du territoire de la municipalité.

Les autobus seront fournis par les Tours du Vieux-Québec et opérés par PLUMobile. On offrira aussi un service de transport adapté avec deux taxis de type minifourgonnette dont s'occupera également PLUMobile, un organisme de transport de la Côte-de-Beaupré.

Boischatel est la première municipalité périphérique à se doter d'un service de transport collectif gratuit, se sont félicités les élus, dont le maire Benoit Bouchard.

«Les parcours et les horaires ont été élaborés dans le but de répondre aux besoins collectifs de la population», a indiqué M. Bouchard.

La municipalité dit ainsi adieu au service offert par le RTC, qui ne couvrait que 7 km. Celui-ci coûtait 730 000$ par an. La Ville de Boischatel estime qu'elle fera une économie d'au moins 15%. Celle-ci pourrait être plus grande encore si Boischatel décroche des subventions gouvernementales. Le territoire couvert sera maintenant de 24 km. «On aura la chance de contrôler nos dépenses et le système au complet», s'est réjoui le maire.

Les premiers départs auront lieu dès 5h20 la semaine et dès 6h50 le week-end, et se termineront à 22h45.

Les autobus, propulsés au propane, pourront accueillir 21 passagers assis. Ils rejoindront les parcours du RTC en périphérie du territoire de la municipalité.