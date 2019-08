CÔTÉ, Jean-Jacques



Au Centre d'hébergement du Fargy où il résidait depuis près d'un an, le 12 août 2019, notre cher papa, Jean-Jacques Côté, retraité de la brasserie Molson, est décédé à l'âge de 101 ans et 9 mois. Il était l'époux de feu Pierrette Turgeon. Il laisse dans le deuil sa fille Claude, son fils Pierre (Bineta Sow) de Lausanne en Suisse, sa petite-fille Sophie de Québec, son petit-fils Jérôme et leur maman Sylvie Côté de Morges en Suisse ; ses frères : André (Colette) et Gilles (Laura) d'Arizona ; sa sœur Marguerite (Peggy) de Californie ; sa belle-sœur Hilda Peikel (feu Yvan Turgeon) plusieurs nièces et neveux dont son filleul Alain Lachance, ainsi que de nombreux ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : St-Georges, Pierrette, Maurice et Charlotte, Cécile et Lucien Lachance, Gilberte et Antoine Laframboise, Eddy Hamel, Raymonde et Célestin Paradis, Yvan, Gertrude et Paul Turgeon, Marie-Paule (Paulette de Courval) et son filleul Jacques Paradis. La famille vous accueillera au centre commémoratifle jeudi 15 août de 14h à 17h et de 19h à 21h,, la famille vous accueillera directementà compter de 9h30.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Giffard. La famille remercie tous celles et ceux qui ont apporté attentions, soins, confort à J.J. : le personnel exceptionnel du Centre d'hébergement du Fargy tout particulièrement ceux du 2e étage et les bénévoles. Merci à vous tous pour l'amour et les soins que vous lui avez prodigués. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Merci aussi à ses ami(e)s, aux membres de l'Ordre de Bonhomme, du Club Rotary Québec, du club de golf Orléans, du Club de Réforme et ses chums de cartes pour leurs témoignages d'amitié. En signe d'amitié pour Jean-Jacques, vous pouvez faire un don à la Fondation du Centre d'hébergement St-Augustin au 2135, rue de la Terrasse-Cadieux, Québec, G1C 1Z2 (pour le Centre d'hébergement du Fargy) afin d'assurer la continuité des activités de loisirs offertes aux résidents dont il a bénéficié lors de son séjour. Un grand merci J.J. pour tout l'amour que tu nous as donné.