En réponse à «Ma mère me ruine la vie»

La lettre de « l’Anonyme » qui racontait comment elle était encore prise dans les griffes de sa mère rendue à 38 ans m’a rappelé des souvenirs. Ma mère avait ce genre de possessivité à mon endroit, et comme elle, je ne savais pas comment m’en libérer. J’ai commencé par consulter certains psychologues pour comprendre, mais je n’arrivais quand même pas à agir.

Puis je suis tombée sur le livre Ces mères qui ne savent pas aimer écrit par la psychologue Susan Forward. Après plusieurs années de souffrances et d’incompréhension, il a constitué la dernière étape de mon processus menant à la prise en main de ma vie, suivie d’une marche en avant vers la guérison. J’en recommande vivement la lecture à cette personne.

En tant que mère moi-même, ce livre a largement teinté mon mode de maternage et ça a fait en sorte que j’ai donné à mes enfants les outils pour être des adultes indépendants, altruistes, autonomes et respectueux. Il est important de savoir que, malheureusement, certaines femmes ne maternent que dans un but précis, qui vise avant tout leur bien-être. Elles sont même prêtes à caler leur enfant et à le manipuler pour que ce dernier lui consacre sa vie.

Mais ça, ce n’est pas aimer son enfant, c’est se foutre de lui et de son bien-être. Même si le simple fait de se rendre compte de ça et de l’accepter constitue une dure épreuve, je souhaite à cette lectrice de trouver la paix pour enfin comprendre qu’elle doit se prendre en main pour vivre sa vie en même temps que d’avoir le courage de dire à sa mère de vivre la sienne.

Nancy

Comme je le disais hier à une autre femme qui abordait le même sujet, ce jeu malsain entre une mère et sa fille se joue à deux. Chacune y a sa part de responsabilité. Et comme vous le soulignez, en prendre conscience est un processus extrêmement difficile à traverser. J’ose ajouter qu’il faut souvent passer par une période de crise et même de rupture temporaire pour en arriver à assainir la relation.