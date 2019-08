Eugenie Bouchard à court de solutions

La Québécoise Eugenie Bouchard a perdu un autre match, mardi, s’inclinant 3-6, 6-3 et 6-1 devant la Hongroise Timea Babos dans un duel de premier tour du tournoi ITF de Vancouver.

Conséquemment, «Genie» continue d’éprouver de sérieux ennuis sur le court, n’ayant pas gagné un affrontement depuis sa présence à Dubaï en février.

Détentrice de la 114e place du circuit de la WTA et cinquième tête de série de la compétition, Bouchard a remporté 64 % des points disputés sur son premier service et 52 % de ceux joués sur son second. Elle a commis quatre doubles fautes, soit deux de moins que son opposante classée 125e au monde.

Babos a de son côté dominé 5-2 au chapitre des as lors de ce match ayant duré 90 minutes.

La semaine passée, Bouchard avait livré une bonne bataille à sa compatriote Bianca Andreescu dans un choc de premier tour de la Coupe Rogers, pliant l’échine en trois manches devant l’éventuelle gagnante du tournoi à Toronto.