Au jardin comme au balcon, il est si facile de cultiver un peu de menthe. Il fait chaud et beau et les herbes sont folles.

La menthe, que l’on pense parfaite pour les desserts de fruits et les cocktails rafraîchissants, ou comme accompagnement de chocolat noir, a bien d’autres attributs. Cette petite feuille verte au parfum enivrant qui pousse facilement un peu partout, parfume allègrement les poissons, les salades, les pâtes, la limonade et tous les plats auxquels vous voudrez apporter un peu de vie, de joie et de surprise.

Pour titiller vos papilles gustatives, je vous propose un plat de truite que mon beau-frère, pêcheur de grand talent, sera ravi d’essayer : la truite grillée à la menthe et la sauce olive et poivron, avec les pommes de terre en salade tiède à la menthe.

Pour utiliser les restes de cette herbe magique, une glace vanille, noisette, érable et menthe. Pour cette crème glacée, pas besoin de turbine : quelques heures passées au congélateur dans un simple récipient pas très profond suffira pour vous apporter ce fabuleux dessert.

S’il vous en reste, froissez les feuilles et ajoutez-les à un gros pot de limonade pour la boisson la plus rafraîchissante qui soit.

Truite et salade de pommes de terre à la menthe

Photo courtoisie

Un beau plat estival à partager entre amis. La saveur de la menthe pénétrera dans la chair délicate du poisson.

Portions : 4

Préparation : 20 min

Cuisson : 30 min

Ingrédients

2 grosses truites

1 bouquet de menthe fraîche

1 citron en tranches fines

2 c. à s. de gros sel de mer

2 c. à s. de sucre

3 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

16 petites pommes de terre pelées

2 c. à s. de menthe hachée

2 c. à s. de beurre fondu

Sel et poivre blanc moulu

♦ Sauce

2 gros poivrons rouges, hachés

1 gousse d’ail pelée finement hachée

12 olives de Nice dénoyautées

125 ml (½ tasse) d’huile d’olive extra-vierge

1 c. à t. de vinaigre de Xeres

1 pincée de sel

Méthode

1. Préparer la sauce. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients. Couvrir et laisser reposer.

2. Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé.

3. Saler et poivrer l’intérieur des truites. Placer la moitié du ­bouquet de menthe à l’intérieur de chaque truite. Ajouter les tranches de citron. Fermer les truites. Placer les truites sur la plaque. Saupoudrer de gros sel et de sucre. Arroser d’huile d’olive. Cuire au four environ 25 minutes ou jusqu’à ce que la peau soit grillée et que la chair se détache aisément.

4. Pendant ce temps, dans une casserole d’eau salée, cuire les pommes de terre environ 12 minutes. Égoutter. Déposer dans un grand bol. Ajouter la menthe hachée et le beurre fondu. Saler et poivrer au goût. Mélanger. Laisser en attente.

5. Retirer les truites du four. ­Servir avec la sauce et la salade de pommes de terre.

Petite crème glacée vanille, noisette, érable et menthe

Photo courtoisie

Un beau mélange qui promet des éclairs de saveurs dans chaque cuillère. Cette crème glacée ­vraiment rapide est une base pour que vous essayiez d’autres ­mélanges.

Portions : 6

Préparation : 25 min

Congélation : 3 h

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de lait condensé sucré

250 ml (1 tasse) de pâte de noisette

1 c. à t. d’essence de vanille

250 ml (1 tasse) de crème à fouetter (35 %)

2 c. à s. de menthe hachée

4 c. à s. de sucre d’érable râpé

3 c. à s. de copeaux de sucre d’érable

Méthode

1. Dans le bol d’un mélangeur électrique, placer le lait condensé sucré, la pâte de noisette et la vanille. Mélanger lentement au fouet pour obtenir un mélange lisse.

2. Dans un grand bol, au fouet électrique, battre la crème jusqu’à ce qu’elle épaississe et forme des pics mous. Verser dans le bol du mélange de lait condensé. Mélanger doucement à la spatule. Incorporer la menthe et le sucre d’érable râpé.

3 .Verser dans un plat peu profond allant au congélateur. Couvrir de papier film. Congeler au moins 3 heures.

4. Servir avec des copeaux de sucre d’érable et un peu de menthe.