La Norvège avant le retour au Québec

« Je me suis fait plaisir. C’était un soulagement et une satisfaction. En fin de journée à Paris, avec le son et les spectateurs, c’était intense comme expérience. Je vais toujours garder ce souvenir de mon premier Tour. J’ai pris le temps d’apprécier ça. Attaquer la grande ligne droite vers l’Arc de Triomphe avec le soleil couchant dans le visage, c’est vraiment un feeling incroyable », explique-t-il.

Pour son retour en selle, Houle attaque dès jeudi l’Arctic Race of Norway, une course de quatre étapes dans l’archipel des Lofoten.

« Je suis prêt à recommencer. Il y aura beaucoup d’opportunités et moins d’équipes WorldTour. Le but sera de gagner une étape et d’être agressif. Je veux profiter des jambes que j’ai en ce moment. Après, le focus sera sur Montréal et Québec. »