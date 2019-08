Les Capitales l’emportent in extremis!

Les Capitales ont d'abord réussi à créer l’égalité en fin de neuvième manche grâce à un retentissant circuit de deux points de Stayler Hernandez. Puis le releveur Jonathan de Marte, accompagné de sa défensive, a bien fait au monticule avant de voir Zach Wilson frapper le coup sûr opportun en 10e manche permettant aux Capitales de gagner par la marque de 5 à 4 face aux Jackals du New Jersey, mercredi soir, au Stade Canac.

Avec cette victoire, les Capitales se rapprochent désormais à six matchs de la quatrième et dernière place donnant accès aux séries. Les Boulders de Rockland, qui détiennent cette quatrième place, se sont encore une fois inclinés à Trois-Rivières, mercredi soir.

Sans l’apport inestimable des deux voltigeurs Stayler Hernandez et Jhalan Jackson, les Caps auraient sans doute perdu. Hernandez a créé l’égalité en fin de neuvième, en plus de produire un autre point en quatrième manche. De son côté, Jackson, a poursuivi sur son excellente lancée des derniers matchs avec un circuit solo, un double et un simple en plus de capter plusieurs balles en défensive.

«Ces deux gars-là nous ont procuré la victoire. Jackson s’amuse présentement sur le terrain, il a du plaisir à joueur au baseball, et ça parait dans sa production. C’est pour cette raison que nous voulions l’amener à Québec, et il répond très bien, a dit le gérant Patrick Scalabrini, tout sourire, après la rencontre.

«Hernandez est un joueur opportuniste, il le prouve de belle façon. C’est le genre de match que nous devons gagner d’ici la fin de la saison, et c’est toujours plaisant pour un entraîneur de voir son équipe ne jamais abandonner et aller chercher la victoire.»

L’entraîneur des lanceurs sur la butte

Le vétéran Karl Gélinas effectuait son 10e départ de la saison, il a accordé un point et trois coups sûrs dès la première manche. Le vétéran de 13 saisons chez les Caps s’est bien repris par la suite, il a limité les dégâts avec des coureurs sur les sentiers.

Il a aussi été aidé par sa défensive en quatrième, quand TJ White a réalisé un important double jeu défensif. Gélinas a finalement quitté la butte après sept manches complètes de travail et 114 tirs effectués, il a alloué huit coups sûrs en plus de retirer quatre frappeurs sur des prises.

«Karl nous a offert un bon départ, et quand nos lanceurs partants sont capables de nous garder dans le match lors des premières manches, nous pouvons être plus dangereux en attaque par la suite», a souligné Scalabrini.

Match des anciens Expos

Les représentants de Québec reçoivent les Jackals pour la dernière partie de la série, jeudi, au Stade Canac. Tout juste avant la rencontre, il y aura un match de balle-molle bénéfice entre des anciens joueurs des Expos et des anciens Capitales.

Du côté des anciens Expos, on y retrouvera notamment les ex-joueurs Claude Raymond, Denis Boucher, Bill Lee et plusieurs autres. Dans le camp des anciens Capitales, Michel Simard, Eddie Lantigua et Geffroy Tomlinson vont revêtir l’uniforme bleu-blanc-jaune. Les profits seront versés à une bonne cause.