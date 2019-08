Les touristes s’arrêtent au Stade Canac

QUÉBEC | La Vieille Capitale demeure une place très fréquentée par les touristes durant la période estivale. Les gens en vacances profitent de leur passage pour visiter le Vieux-Québec, le Château Frontenac, mais prennent aussi le temps d’assister à un match des Capitales, au Stade Canac.

L’organisation des Capitales est bien implantée à Québec depuis plusieurs années. Un match de baseball représente désormais une activité et un spectacle à ne pas manquer durant l’été dans la Capitale-Nationale.

«La clientèle provenant de l’étranger représente 27% de notre public durant la saison. Cette clientèle de l’extérieur, vient pratiquement juste durant la grosse période des vacances, c’est-à-dire de la mi-juillet à la mi-août», a souligné le président des Caps, Michel Laplante.

«Cet été particulièrement, nous avons plusieurs Américains qui sont venus assister à un match des Capitales. Ils sont curieux de voir du baseball professionnel, se dérouler en français, au Québec. La baisse du dollar canadien y est certainement aussi pour quelque chose», a-t-il dit.

Des items recherchés

La plupart des visiteurs provenant du pays de l’Oncle Sam, cherchent à se procurer des items à l’effigie des Capitales, mais aussi énormément de la ville de Québec.

«Le phénomène se transporte aussi à la boutique souvenir. Lors des matchs, pendant le temps des vacances, on se fait demander beaucoup de choses avec le nom de ville de Québec inscrit sur la casquette, le chandail ou sur un autre item. Les touristes qui ont aimé leur expérience, veulent garder un souvenir de Québec et de leur passage aux Capitales», a lancé Laplante.

Dame Nature du côté des Caps

Le mois de juin a été difficile pour les Capitales au niveau des résultats, mais aussi du côté de la température, ce qui a eu un impact sur les assistances. Dame Nature a été plus clémente depuis ce temps et les gens ont été de plus en plus nombreux à venir passer une soirée ou un après-midi de baseball au Stade Canac.

«Nous avons eu de bonnes foules en juillet et en août, nous avons pu se reprendre face au dur début de saison, a mentionné le président de l’équipe québécoise. Je ne pense pas que les résultats de l’équipe ont un impact sur les assistances, la météo est un facteur beaucoup plus important, selon moi.»

- En plus du match des Capitales de Québec ce jeudi soir face aux Jackals du New Jersey, une partie de balle-molle sera présentée dès 17h au Stade Canac entre des anciens joueurs des Expos de Montréal et des anciens porte-couleurs des Capitales. Les portes ouvrent par ailleurs dès 16h.