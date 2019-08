LHJMQ: les Eagles du Cap-Breton ne crient plus

Les Screaming Eagles du Cap-Breton ont décidé d’abandonner le mot «Screaming» dans leur nom afin de devenir seulement les Eagles.

L’équipe de la Nouvelle-Écosse en a fait l’annonce sur son compte Twitter, mercredi. Elle a également révélé un nouveau logo.

«Notre nouveau nom et notre nouvelle image de marque représentent ce que nous sommes comme équipe, ont écrit les Eagles sur leurs médias sociaux. Nous sommes audacieux. Nous avons confiance et sommes agressifs dans notre quête de victoires. Nous avons écouté vos demandes et votre rétroaction. Ceci est pour vous!»

Le nouvel uniforme des Eagles du Cap-Breton. pic.twitter.com/LHG0CvVvSQ — Mikaël Lalancette (@MLalancetteTVA) August 14, 2019

En 2018-2019, la formation du Cap-Breton a complété sa saison au cinquième échelon de l’Association de l'Est de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en vertu d’un dossier de 40-22-6. Elle a vu son parcours en séries éliminatoires prendre fin en quart de finale, lorsque l’Océanic de Rimouski lui a montré la porte de sortie en cinq rencontres.

Les Eagles amorceront leur campagne 2019-2020 en visitant le Titan d’Acadie-Bathurst, le 20 septembre, au Centre régional K.C. Irving.