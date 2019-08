Mambo Italiano joué à New York

Après des années de gestation, la comédie musicale adaptée de la pièce de théâtre et du film québécois Mambo Italiano sera finalement présentée en première mondiale vendredi soir au Westchester Broadway Theatre, en banlieue de New York. L’auteur montréalais Steve Galluccio se rendra sur place pour découvrir cette version musicale de son œuvre.

« C’est excitant, lance Galluccio au bout de fil, à la veille de son départ pour New York. C’est un théâtre Off Broadway, mais l’intention des producteurs américains qui ont monté le spectacle est d’amener éventuellement le show à Broadway. On m’a dit que le Westchester Broadway Theatre est un théâtre assez prestigieux qui représente une étape importante pour le cheminement des productions qui aspirent à aller un jour sur Broadway. »

Le projet d’adapter Mambo Italiano en comédie musicale ne date pas d’hier. Steve Galluccio souligne qu’un producteur américain avait acheté les droits de la pièce et du film Mambo Italiano en 2008. « Ça lui aura donc pris plus de dix ans à monter le spectacle ! », lance l’auteur.

Mambo Italiano a déjà fait l’objet d’une pièce et d’un film, les deux écrits par Galluccio­­­. Sorti en 2003, le film réalisé par Émile Gaudreault (Menteur, De père en flic) et mettant en vedette Ginette Reno et Paul Sorvino avait connu un beau succès en salle (plus de 3 millions $ au box-office­­­ québécois), en plus d’avoir été vendu dans plusieurs pays à l’étranger. Créée en 2000 chez Duceppe, la pièce avait aussi été très populaire, attirant plus de 100 000 spectateurs.