Mariage de plein air et d’apprentissage

La championne provinciale amateur 2019, Sarah-Ève Rhéaume (photo) du club de golf Royal Québec, participe, à compter de demain, à la Coupe Canada Sani Marc-Desjardins au club de golf Victoriaville. Il s’agira d’une première participation pour Sarah-Ève à cette compétition et une première confrontation importante contre des gars. Pour le tournoi de Coupe Canada, les filles s’élanceront sur une distance de 6400 verges ou plus. Sarah-Ève sera de retour, dans quelques semaines, à l’université Furman, en Caroline du Sud pour une deuxième année.

Le monde des DJ en deuil Photo courtoisie

Gilles L’Espérance (photos), un des meilleurs Disk Jockey (DJ) de Québec, qui a fait danser les foules pendant les années 1980, à l’époque des vinyles, au Dagobert, au Chaud Bar et au Vendredi 13, n’est plus. Gilles L’Espérance, 62 ans, qui fut aussi producteur pour quelques stations de radio, est décédé le vendredi 2 août dernier. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à la Coopérative funéraire des Deux Rives Centre funéraire du Plateau, avenue Nérée-Tremblay, à Québec, demain jeudi, de 12 h 30 à 14 h 30. Une liturgie de la Parole suivra à 14 h 30. Mes condoléances à toute la famille et au monde des DJ.

Anniversaires Photo courtoisie

Denis Servais (photo), président de Sport’Aide depuis janvier 2017, ex-président de Baseball Québec et de l’Association du loisir municipal et Sports Québec... Steve Melançon, conseiller municipal du district de la Chute-Montmorency-Seigneurial et président de l’arrondissement de Beauport... Fernand Marcotte Junior, entraîneur de boxe, 71 ans... Shea Weber, défenseur des Canadiens de Montréal (LNH), 34 ans... Josh Gorges, ex-défenseur des Canadiens et Sabres (LNH), 35 ans... Halle Berry, actrice américaine, 53 ans... Emmanuelle Béart, actrice française, 54 ans... Magic Johnson, joueur de basketball (1979-91 et 1996 : Lakers), 60 ans... Steve Martin, acteur américain, 74 ans.

Disparus Photo courtoisie