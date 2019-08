Nico Hischier va tout faire pour aider Jack Hughes

Le jeune joueur suisse des Devils du New Jersey Nico Hischier sait ce que c’est que d’être sélectionné au premier rang du repêchage de la Ligue nationale de hockey. Il est donc bien placé pour tenter d’aider le plus récent premier choix de l’encan amateur du circuit Bettman, Jack Hughes.

Hughes a été la sélection des Devils il y a un mois et demi grâce à une impressionnante carrière dans le programme de développement américain.

«Je vais aider Jack du mieux que je peux, car je suis aussi passé par là, a souligné Hischier au quotidien suisse Le Matin. Je me réjouis beaucoup de l’accueillir et d’avoir dans l’équipe un jeune joueur aussi talentueux que lui.»

Hischier a récolté 99 points en 151 matchs en deux campagnes depuis sa sélection en 2017. Il a notamment pu recevoir les conseils de son coéquipier Taylor Hall, qui lui aussi a été un premier choix au total (en 2010).

Et les choses ont bien changé en deux ans au New Jersey. Surtout lors des dernières semaines, lorsque Ray Shero a effectué une transaction pour obtenir les services de P.K. Subban avant d’accorder un contrat au joueur autonome sans compensation Wayne Simmonds.

«Je me réjouis encore plus que la saison recommence, a continué Hischier. Moi, ça me motive vraiment de voir quels joueurs ont pu être engagés par les Devils. Je crois que tout le monde se réjouit pour la saison prochaine. Notre directeur général, Ray Shero, est vraiment très habile et nous avons tous très confiance en lui.»

Les Devils n’ont participé qu’une seule fois aux séries éliminatoires lors des sept dernières saisons. Ils avaient été éliminés en cinq matchs au premier tour par le Lightning de Tampa Bay en 2017-201