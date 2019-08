Patrick Marleau et Joe Thornton réunis lors d’un entraînement

Anciens coéquipiers avec les Sharks, Patrick Marleau et Joe Thornton se sont entraînés ensemble à San Jose, plus tôt cette semaine.

Tous deux joueurs autonomes, Marleau et Thornton ont fait la paire pendant 12 ans chez les Sharks, devenant du même coup les deux meilleurs joueurs offensifs de l’histoire de la concession.

Thornton a déjà signifié en juin son intérêt afin de rester avec les Sharks jusqu’à la fin de sa carrière. Après une récolte de 51 points en 2018-2019, le joueur de 40 ans peut croire en ses chances de se trouver un poste pour la prochaine saison. L’entraîneur des Sharks Peter DeBoer est de son côté convaincu de voir Thornton au camp d’entraînement.

«J’ai vu Joe s’entraîner au gymnase deux jours après la fin de notre saison. Il a toujours envie de jouer et a encore du bon hockey à disputer. De ce que j’en comprends, Joe jouera avec nous la saison prochaine», avait déclaré DeBoer, lors d’une entrevue publiée sur le site web de la Ligue nationale de hockey.

Plus d’incertitude du côté de Marleau

De son côté, Marleau a conclu un séjour de deux saisons avec les Maple Leafs de Toronto, où il a eu l’occasion de jouer le rôle de mentor pour les jeunes Mitchell Marner et Auston Matthews, entre autres.

Échangé aux Hurricanes de la Caroline pendant la saison morte, Marleau a ensuite vu la dernière année de son contrat être rachetée par cette équipe. Le lendemain de son rachat, le 28 juin, Marleau avait déclaré à «The Athletic» qu’un retour avec les Sharks serait une possibilité intéressante pour lui. La direction des Sharks n'a pas encore confirmé s'il y avait un intérêt de l'organisation à rapatrier le vétéran.

Ayant joué 19 saisons à San Jose, Marleau demeure le meneur des Sharks dans la colonne des matchs disputés (1493), des buts (508) et des points (1082). À bientôt 40 ans, l’ailier droit a récolté 37 points la saison dernière avec les Leafs.

La réunion Thornton-Marleau a été photographiée et publiée sur le compte Instagram de l’ancien défenseur Christian Ehrhoff. On y voit les trois hockeyeurs souriants, alors que Thornton est vêtu de l’uniforme des Sharks tandis que Marleau porte le bleu et blanc des Maple Leafs.