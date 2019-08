Retour en classe retardé pour aider l’industrie touristique

Pour la première fois, le Collège Mérici de Québec et la commission scolaire de Charlevoix repoussent d’une semaine la date du retour en classe.

Ainsi, le début des cours aura lieu le 26 août au Collège Mérici, et le 3 septembre pour les élèves de la commission scolaire de Charlevoix. Dans les deux cas, il n’y aura aucun impact majeur sur l’année scolaire, assure-t-on, mis à part le déplacement de quelques journées pédagogiques pour la commission scolaire et la diminution du nombre de journées réservées aux examens finaux, qui passent de 5 à 3, pour le Collège.

Selon le Règlement sur le régime des études collégiales, les cégeps sont libres de décider de leur calendrier. Ils doivent toutefois offrir deux sessions d’un minimum de 82 jours d’études, comprises entre le 1er juillet et le 30 juin de l’année suivante.

« L’idée, c’est d’aider le plus possible les entreprises à garder leur main-d’œuvre », affirme la porte-parole du Collège Mérici, Catherine Fortin.

« Ça leur permet de prolonger leur emploi et de gagner un peu plus de sous. On sait que Charlevoix est un endroit où le tourisme est important », mentionne-t-elle.