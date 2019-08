Un nouveau commissaire pour la Ligue nord-américaine de hockey

La Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) a trouvé son nouveau commissaire, nommant ainsi Renaud Lefort à ce poste, mercredi.

À 32 ans, Lefort tentera d’offrir un nouveau souffle à cette ligue semi-professionnelle, qui a longtemps été reconnue pour son jeu robuste et ses bagarres.

«Il faut garder l’identité de la ligue, mais je propose du renforcement positif concernant les bons joueurs», a résumé Lefort, dans une entrevue téléphonique.

Davantage connu dans le domaine du softball, où il a relancé la formation humoristique des 4 Chevaliers en 2013, Lefort avoue que sa nomination au poste de commissaire de la LNAH représente un beau défi professionnel.

«Honnêtement, je ne me donnais pas le droit d’occuper ce poste-là au départ, mais c’est une ligue qui me tient à cœur et j’ai beaucoup d’idées que j’espère mettre en place», a-t-il confié.

La vision des 4 Chevaliers

Comme il le fait avec les 4 Chevaliers, Lefort croit que la popularité de la LNAH passe notamment par la publication des faits saillants des matchs sur les réseaux sociaux. Au lieu d’un circuit réalisé à une seule main ou encore dos au marbre, on y verra les plus beaux buts ou les plus beaux arrêts.

Le nouveau commissaire «a su convaincre les propriétaires avec ses idées créatives», a ainsi noté, dans un communiqué, la ligue qui regroupe six formations, à Jonquière, Laval, Rivière-du-Loup, Sorel-Tracy, St-Georges et Thetford Mines.

Lefort fait d’autres rapprochements avec sa populaire équipe de softball, dont les rencontres sont télédiffusées sur les ondes de TVA Sports 2, en misant sur un produit accessible.

«Je ne veux pas que le consommateur paie cher pour voir les matchs et il faut que le spectacle soit de qualité», tranche-t-il, à propos de la Ligue nord-américaine de hockey.

Le circuit Lefort?

Lefort succède à Jean-François Laplante, qui avait quitté ses fonctions de commissaire il y a quelques semaines.

Advenant une présence à long terme du nouveau commissaire, la Ligue nord-américaine de hockey pourrait désormais se retrouver avec un surnom plutôt approprié soit : le circuit Lefort.