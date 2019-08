BOULIANNE, Rosanne Tremblay



Au CHSLD Accueil Bellerive de La Malbaie, le 5 août 2019, à l'âge de 96 ans et 2 mois, est décédée dame Rosanne Tremblay épouse de feu M Roland Boulianne. Elle demeurait à La Malbaie. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité,et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Louise (Raynald Savard), Paulette (feu Claude Bouchard), feu Jean-Arthur, Jocelyne (Antoine Potvin), Fernande (Claude Desrosiers), Marie-France (Jean-Pierre Bergeron); ses 9 petits-enfants, 12 arrière-petits-enfants, ainsi que 2 arrière-arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Louis Maltais), feu Andrée (feu Alphée Turcotte), feu Géraldine (feu Gilles Harvey), feu Clémence (Marcellin Tremblay), feu Jean-Paul (feu Aline Charette), feu Welly (feu Marthe Harvey), feu Rémi (feu Étiennette Maltais); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boulianne ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines et amis (es). La famille tient à remercier le Dr Melançon et le personnel du CHSLD pour leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à La Fondation Carmel Roy, formulaires disponibles à l'église ou en ligne : auwww.fondationcarmelroy.org