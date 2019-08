LANGLOIS, Pierrette



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 22 juillet 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée madame Pierrette Langlois, épouse de feu monsieur Jean-Guy Rochefort, fille de feu madame Lucienne Beaupré et de feu monsieur Roméo Langlois. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 14h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants: François, Dominique, Anne, Patrice (Caroline) et feu Vincent; ses petits-enfants: Alexandre, Laurence, Marianne, Camille, Jérôme et Louis-Philip; son frère et sa sœur Jean-Paul et feu Diane; sa belle-sœur Cécille, ainsi que neveux, nièces et ami(e)s. Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer; 1040, avenue Belvédère, bur. #214, Québec, QC Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca ou à la Fondation Québécoise du cancer 190, rue Dorchester Sud, bureau # 50, Québec, QC Téléphone: 418 657-5334; Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca Site web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.