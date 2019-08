LEMELIN, Rose-Hélène Roy



À l'Hôpital de Montmagny, le 6 août 2019, à l'âge de 96 ans, est décédée madame Rose-Hélène Roy, épouse de feu monsieur Auguste Lemelin. Elle était la fille de feu monsieur Auguste Roy et de feu dame Marie-Anna Labbé. Elle demeurait à Montmagny et autrefois St-Paul-de-Montminy. La famille recevra les condoléances auà compter de 9h.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réal (Annette Noël), feu Denis (Huguette Blouin), feu Louisianne, feu Rose-Aimée, feu Pierrette,Monique (Michel Biédron), Jocelyn (Denise Richard), Marjolaine (Rénald St-Laurent), Patrick (Mona-Lise Garon), ses petits-enfants: Donald et Gérald Lemelin, Dany Lemelin (sa mère Huguette Plante), Isabelle et Stéphane Biédron, Mélanie et Kim Lemelin, Dave St-Laurent ainsi que leur conjoint(e)s. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier sincèrement Dre Virginie Quirion et tout le personnel de l'Hôpital de Montmagny et du CHSLD pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital de Montmagny. Des formulaires seront disponibles au Complexe. La direction a été confiée à la