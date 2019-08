WHALEN, Rolande Paquet



Au Centre d'hébergement Champlain-des-Montagnes, le 20 juillet 2019, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Rolande Paquet, fille de feu dame Dorila Légaré et de feu monsieur Odilon Paquet. Elle était l'épouse de feu monsieur Albert Whalen. Elle demeurait à Québec.et de là au cimetière paroissial. La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie, soit de 9h30 à 10h30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Gérald (Lyse Fournier), Richard (Dyane Carmichaël), feu Viviane (Normand Auclair) et Maureen (Bernard Marier); ses petits-enfants: son filleul Jason (Stéphanie Savard), Karen, James, Matthieu, Maggie (Jean-Pierre Bastien), Marie-Laurence (Jean-Patrice Corriveau) et Josiane (Maxime Duclos); ses arrière-petits- enfants: Christopher, Kellya, Émy, Laurie, Elizabeth, Anna-Rose et Damien; ses frères et sœurs: feu Irène (feu Jean-Marie Bélanger), feu Roger (feu Jacqueline Pouliot), feu Jeannine (Frank Watanabe), feu Jean-Guy (Gilberte Rhéaume), feu Réal, Jean-Claude (Suzelle Gagnon) et Gilles (Pierrette Villeneuve); ses beaux-frères et belles-sœurs: Colette Carrier (feu Eddy), Michèle Falardeau (feu Paul-Émile), feu Violet (feu Paul-Henri Pelletier), feu Raymond (feu Andrée Meloche), feu Gérard et feu Camille Gauvin (feu Janine Magnan) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du CHSLD Champlain-des-Montagnes pour son immense dévouement au quotidien et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de Recherche sur le cancer, 625, du Président Kennedy, Montréal (Québec) H3A 3S5, tél. : 514-861-9227, www.societederecherchesurlecancer.ca/