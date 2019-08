LECLERC, Clément



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 26 juillet 2019, à l'âge de 77 ans et 7 mois, est décédé monsieur Clément Leclerc, conjoint de madame Huguette Dumas, demeurant à Saint-Pamphile de L'Islet. Il était le fils de feu dame Eva Vaillancourt et de feu monsieur Octave Leclerc; le frère et le beau-frère de: feu Jocelyne (feu Marius Harrison), Micheline (feu Grégoire Laflamme), Lucette, Germain, (feu Huguette Veillette), Réjean (Rolande Bernard), Diane, feu Lise (feu Alain Fortin), Bernard (Jocelyne Anctil); de la famille Dumas: Gérald, feu Normande (Benjamin Teko), Suzanne, Lise (Kash Mehar), feu Serge (France Roy), Jacques (Janette Pelletier), Diane (Réjean Blanchet), Pierre (Francia Rivera), Michelle (Jean-Claude Dubé) et Louis (Marie Blouin). Sont aussi affectés par son départ, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et de précieux ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer, 1040, av. Belvédère, bureau 214, Québec (Québec), GIS 3G3, https://www.cancer.ca/fr-ca Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele samedi le 17 août à compter de 12h.