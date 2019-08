JOBIN, Yolaine



À la Maison Michel-Sarrazin, le 30 juillet 2019, à l'âge de 64 ans, est décédée madame Yolaine Jobin, conjointe de monsieur Alain Couture. Elle demeurait à Québec.Outre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille Marie-Claire, son gendre Nicolas Lapointe, sa petite-fille Alexya Lapointe, ses petits-fils : Étienne et Xavier Lapointe ; les enfants de son conjoint : François et Martin (Joanie Pelletier) ainsi que leurs enfants : Zack et Romy ; ses frères : Chantal, André (Marjorie Perrera), Jean (France Simard), feu Yvon (Danielle Fortier), Rémi, Benoit, Carol (Josée Toussaint), feu Marie et sa tante Andrée. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couture, ses cousins, cousines, neveux, nièces et filleules. Sans oublier ses ami(e)s particulièrement Yvonne, Julie ainsi que ses anciennes collègues dont Johanne, Kim et Suzanne. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. La famille remercie chaleureusement tout le personnel et les bénévoles de la Maison Michel Sarrazin. Des remerciements sincères à l'équipe du Centre de Jour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec, Québec, Téléphone : 418 687-6084, Courriel : fondation@michel-sarrazin.ca, Site web :www.michel-sarrazin.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.