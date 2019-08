DUFOUR, Richard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 5 août 2019, à l'âge de 76 ans et 5 mois, est décédé Richard Dufour, conjoint de madame Lise Barrette, fils de feu madame Jeannette Dussault et de feu monsieur Léo Dufour. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 16h à 19h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Lise Barrette (Charbonneau); ses enfants, Sonia (Dave Pouliot) et Christian; ses petits- enfants: Antony, Sabrina, Jérémy, Cédric et William; les fils de sa conjointe, Christian Charbonneau, Daniel Charbonneau (et son fils Denis Charbonneau); ses frères et sœurs: Lise ( feu Jean-Louis Audy), Guy (Monique Brochu), Gaétan (Sylvie Desnoyers), Ginette (Pierre Petit) et Daniel (Diane Allard); ses beaux-frères et belles-sœurs: Danielle (Claude Vézina), Ginette (Jacques Martin) et Denise Déry (feu Alain); ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s.