PAQUET, Raoul



Au Centre d'hébergement du Boisé Sainte-Foy, le 30 juillet 2019, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Raoul Paquet, conjoint de dame Ghislaine Boily, fils de feu monsieur Cyrille Paquet et de feu dame Eva Paquet. Il demeurait à Québec et était natif de Saint-Raymond. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 16 août de 19 h à 21 hde 10 h à 11 h 45, suivi duL'inhumation suivra au cimetière paroissial de Saint-Raymond. Outre sa compagne bien-aimée Ghislaine, monsieur Paquet laisse dans le deuil ses filles : Linda et Martine (Marius Roy); ses petits-enfants : Caroline (Tom Hien), Marie-France (Dany Tondreau), Mathieu (Geneviève Lebeuf); ses arrière-petits-enfants : Sophianne, William, Ludovic, Charles et Tristan; les enfants de sa conjointe : Diane (Yves Goujon), Carol (Louise Gagnon), Christine (Jacques Laberge), Bernard, Colette, Marie-Josée (Bernard Rochette) et Karine (Stéphane Dubé) ; sa sœur Alice; son frère Wilfrid " Welly "; son beau-frère Gilbert Renaud; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boily. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs décédés Paul-Henri, Julia, Robert, Iréné " René ", Marie-Claire et Marc ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs. Il laisse également dans le deuil plusieurs parents de la famille Rochette ainsi que neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un merci à l'équipe de l'Estacade pour leurs bons soins. Comment exprimer un si grand merci à tout le personnel du Centre d'hébergement du Boisé Sainte-Foy. Vous avez été si gentils et humain. Vous avez pris soin de notre père comme si c'était un membre de votre propre famille. Nous allons toujours nous souvenir comment vous étiez tous merveilleux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.