LEBLANC, Réjean



À l'hôpital du Saint-Sacrement, le 6 août 2019, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Réjean Leblanc, époux de dame Gilberte Cloutier, fils de feu dame Thérèse Rhéaume et de feu monsieur Léopold Leblanc. Il demeurait à Lac-Saint- Charles. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à lade 14h à 17h et. Les cendres seront déposées au columbarium de la Résidence Funéraire Réjean Hamel inc. Il laisse dans le deuil, son épouse: Gilberte Cloutier; son fils Éric Leblanc, sa fille Sophie Leblanc (son conjoint Steve Savard); ses petits-enfants adorés: Mathis, Anthony, Bianca et Naomie; ses frères et soeurs: Nicole (feu Horacio Rhéaume, Gérald Bédard), Lise (Jean-Yves Beaulieu), Gaétan (Yollande), Gilles (Diane Côté), Serge (Rita Dumont), Fabien, Mario, Jacqueline Brindamour, Danys (Johanne Fontaine), Sylvette (Claude Lebel), Josée (Gervais Barbeau); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Cloutier: Égide (Louise Garneau), Charlotte (Michel Pageau), Françoise (Normand Tremblay), feu Michel (Ghislaine Thibault); Pauline (Jean-Marc Boudreault), Sylvie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel de l'hôpital du Saint-Sacrement, pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté.