PAQUET, Ovila



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 24 juillet 2019, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Ovila Paquet, époux de feu dame Monique Lebel. Il était le fils de feu monsieur Jean Paquet et de feu dame Lydia Deschênes. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéLes cendres seront déposées au cimetière de St-Joachim sous la direction desIl laisse dans le deuil son fils et sa belle-fille : Denis (France Giroux) et il était le père de feu Jacques ; ses petits-enfants : Sébastien et Jonathan Paquet ; ses arrière-petits-enfants : Philippe, Yoan et Émy; sa belle-sœur : feu Aldéric (Jeannine Caron) et il était le frère de feu Jacqueline (feu Gérard Simard), feu Roland (feu Rachel Lebel), feu Louisette (feu Lauréat Lebel) et feu Jeanne-D'Arc (feu Maurice Lebel); ses belles-sœurs de la famille Lebel: feu Michel (Noëlla Chouinard), feu André (Suzanne Breton), et il était le beau-frère de feu Céline, feu Françoise (feu Léonard Lebel), feu Paul-Émile (feu Marianna Lebel), feu Jean-François (feu Louise Lévesque) et feu Gérard. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).