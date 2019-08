DENIS, Gilles



À L'Hôpital Laval, le 8 août 2019, à l'âge de 67 ans et 9 mois, est décédé monsieur Gilles Denis, conjoint de dame Marielle Gauvin, fils de feu monsieur Alphonse Denis et de feu dame Jeanne-D'Arc Brière. Il demeurait à Saint-Raymond autrefois de Pont-Rouge. La famille recevra les condoléances en l'église de Saint -Raymond,t à compter de 9h,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laOutre sa conjointe, monsieur Denis laisse dans le deuil ses sœurs: Cécile et Francine; son frère Réjean (Céline Berthier); son beau-frère Gaston Déry; sa belle-sœur Thérèse Béland ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Monsieur Denis est allé rejoindre, outre ses parents, ses frères et sœurs: Roger, Claude, Claudette, Nicole, Louisette, Michel, Clément et Jocelyne. La famille désire remercier tout le personnel du département de cardiologie et de pneumologie de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8 Des formulaires seront disponibles à l'église.