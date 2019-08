FAUCHER, Jacques



À l'Hôpital de Trois-Rivières, le 5 août 2019, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jacques Faucher, époux de Mme Nicole Olivier. Il était le fils de feu M. Antonio Faucher et de feu Mme Yvette Garneau. Il laisse dans le deuil outre son épouse Nicole Olivier, ses deux fils: Dany (Rachel Hethrington); leurs enfants: Olivier et Annabelle, Pierre-Luc (Valérie Généreux) et leur fille Lily, son fils de cœur Steeve Nadeau ainsi que ses fils: Derek et Christophe. Il laisse également dans le deuil ses frères et sœurs: feu Luc, Louise (Jacques Nadeau), Léna (feu Lucien Labrecque), feu Gilles (Ginette Blanchette), feu Suzanne, Claudette, Bernard (Carmen Croteau) et Jean (Julie Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Fernand Olivier (feu Jeannine Paquet), feu Marcelle Olivier (Léo Moreau), Madeleine Olivier (feu Victor Landry), feu Jean-Paul Olivier, feu Noëlla Olivier (feu Maurice Marcotte), feu Aurèle Olivier (Denise Lemieux), Angèle Olivier (feu Jean-Louis Moreau), feu Hélène Olivier (feu Richard Nadeau), Suzanne Olivier (Donald Gilbert) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. Un grand merci à son ami Martin Dussault, comme Jacques l'appelait si bien, son fils retrouvé à Claire Lamarche (loll). La famille vous accueillera auà compter de 10h.. La direction des funérailles a été confiée à la