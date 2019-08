GARNEAU, Suzanne Beaudin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 4 août 2019, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Suzanne Beaudin, épouse de feu M. Bernard Garneau. Elle demeurait à Lévis autrefois de St-Nicolas. Elle laisse dans le deuil, sa fille Micheline (Louis Desruisseaux), ses petites-filles: Valérie et Isabelle; ses sœurs: Lise Beaudin (feu Pierre-GeorgesThibault), Denise Beaudin; son neveux Jean-François Thibault (Sophie Painchaud) et leurs enfants Pierre-Antonin et Delphine Thibault. Elle laisse également dans le deuil autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera à laà compter de midi.La direction des funérailles a été confié à la