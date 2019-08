TREMBLAY, Annette Simard



À l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, le 7 août 2019, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Annette Simard, épouse de feu monsieur André Tremblay. Elle était la fille de feu monsieur Adélard Simard et de feu dame Joséphine Bilodeau. Elle demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidaritéde 9h30 à 10h30 auLes cendres seront déposées au cimetière paroissial sous la direction desElle a maintenant rejoint son époux André et son fils Michel, tout en laissant dans une grande peine son fils Pierre, ses petits-enfants Marie-Philippe (George Kyreakakos) et Olivier (Iza Meilleur) ainsi que ses arrière-petits-enfants : Julia, Nicholas, Raphaël et Emryk. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : feu Gérard (Lorraine Mercier), Fernand (Louisette Morency), feu Émile (Pierrette Bouchard), feu Philippe (Huguette Lajeunesse), feu Léonie (Jean-Paul Poulin) et elle était la sœur de feu Alice (feu Gérard Paré), feu Thérèse (feu Philippe Lachance), feu Armand (feu Gilberte Racine), feu Juliette (feu Amédé Poulin), feu Rose-Aimée (feu Donat Lachance), feu Léonard (feu Hélène Touchette) ; ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Tremblay : Christiane (feu René Côté), Laurier (Ghislaine Thibeault), Carmen (feu Liguory Lord), Carole et feu Suzanne (Jacques Chandon), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Sa famille souhaite remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré pour leur attention et les bons soins apportés à Annette.Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/