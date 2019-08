OUELLET, Thérèse



À l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, le 3 août 2019, est décédée à l'âge de 87 ans et 10 mois, dame Thérèse Ouellet, fille de feu monsieur Louis-Philippe Ouellet et de feu dame Viola Lévesque. Elle demeurait à Saint-Bruno-de-Kamouraska et était native de Saint-Gabriel-Lalemant. Les membres de la famille accueilleront les parents et ami(e)s pour recevoir les condoléancesde 13h à 15h50.et sera suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. Elle était la soeur et la belle-sœur de: Jean-Claude (Anne-Marie Lévesque), feu Candide (feu René Laboissonnière), Wilmer (Gilberte Boudreau), Jean-Louis (Françoise Guillemette), Paula (feu Fabien Lavoie, Christian D'Anjou), feu Huguette (feu Marcel D'Anjou), Diane (feu Jean-Guy Dubé), feu Jacques (Marcelle Lacroix), Guy (Nancy Somers), Lorraine (Bruno Fecteau), Gabriel (Réjeanne Lévesque), feu Michel, Monique (Claude Dubé). Sont aussi affectés par son départ sa filleule Andrée Laboissonnière, ses tantes, de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, ainsi que le personnel de la Résidence Le Brûlois de Saint-Bruno où elle demeurait depuis un an. La famille remercie le personnel de l'hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière, les docteures Catherine Gagnon et Marie-Ève Fromentin pour leur accompagnement et leur dévouement remarquable tout au long de sa maladie. La famille remercie également M. Roger Lavoie et son personnel de la Résidence Le Brûlois pour leur soutien et toutes les attentions apportées à notre soeur. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de L'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. Direction Funéraire