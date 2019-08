HOWARD, Suzanne



Après plusieurs mois de maladie, entourée de l'amour et du soutien de son conjoint Jean-Marie Bastien, est décédée notre mère Suzanne Howard à Lévis au CHSLD Bellevue, le 10 août 2019 à l'âge de 81 ans.Artiste-peintre, pianiste, poétesse, propriétaire du restaurant l'Âtre à Sainte-Famille, 0Île d'Orléans) pendant 40 ans, Suzanne Howard était aussi une féministe d'avant-garde. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants : Marc-Antoine Demers (Antoinette), Isabelle Howard (Stéphane-Antoine Comtois), Caroline Howard (Michel Lapierre), Natacha Howard (Yves Gagnon); ses petits-enfants Thomas Demers (Monica), Guillaume Demers (Zoë Griggs), Morgane Mérel-Howard ; ses arrière-petits-enfants Noah, Emma et Zoé Demers ; ses sœurs Lise Howard Payette (Claude Morin), Madeleine Howard-Égré (Dominique Égré) et son frère Mickey Howard (Sylvia Kinach-Howard) ; les enfants de son conjoint (Sophie, Éric et Catherine Bastien) ; plusieurs nièces, neveux et sa très grande amie Monique Charbonneau McNitt. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Gervais et du CHSLD Bellevue de Lévis pour leurs bons soins et l'accompagnement.