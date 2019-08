JOLICOEUR, Bertrand



Entouré de l’amour des siens, au centre hospitalier de Milford, mercredi le 7 août à l’âge de 61 ans, est décédé monsieur Bertrand Jolicoeur, conjoint de Patricia Peterson, fils de feu Jean-Raymond Jolicoeur et de Laurence Groleau. Il demeurait à Milford, aux États-Unis. La famille recevra les condoléances à lale vendredi 16 août de 14h à 16h, en soirée de 19h à 21h et samedi, jour des funérailles à compter de 9h jusqu’à 10h45.Il laisse dans le deuil ses deux filles : Alexandra Bolduc-Jolicoeur et Jane Jolicoeur (Brett Kerpa); ses frères et soeurs : Laurier Jolicoeur (Céline Poulin), Solange Jolicoeur (Pierre Champagne), Arnold Jolicoeur, Louise Jolicoeur, Marlène Jolicoeur (Martin Racine), Maryse Jolicoeur (John Clark), Marc Jolicoeur (Caroline Boily), Michèle Jolicoeur (Louis Morissette) et Annie Jolicoeur. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es), sous la direction de la