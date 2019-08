CHAMBERLAND, Louis-Georges



Au Centre d'hébergement Paul-Gilbert, le 28 juillet 2019, à l'âge de 94 ans et 11 mois, est décédé monsieur Louis-Georges Chamberland, époux de feu madame Jeannette Demers. Il demeurait à Lévis, secteur Charny. Il laisse dans le deuil sa conjointe Ghislaine Grégoire. Ses enfants: Claudette (Marcel Samson), Lise (feu Yvon Côté), Francine (Jean Couture), Michel (Colette Breton), Johanne (Pierre-André Bolduc) et Christiane Fontaine (Normand Rocheleau); ses petits-enfants: Nancy, Pierre (feu Pierre Émond), Isabelle (Michel Martel), Martin (Marianne Julien), Geneviève (Philippe Lord), Mélanie (Antony Dumont), Claudia (Marc-André Légaré) et Simon Bouchard (Maude Boudreau); ses arrière-petits- enfants: Benoit, Marika, Julien, Benjamin et Erika; sa belle-soeur Cécile Demers (feu Armand Guay); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère Léo (feu Henriette Collet). La famille tient à remercier tout le personnel de l'unité des soins de la résidence Quartier Sud, Lévis, ainsi que l'unité du Jardin du Centre Paul- Gilbert. Un merci tout spécial au Dre Paule Laflamme, ainsi que mesdames: Diane Racine, Rosella Doucet et Johanne Duclos pour leur présence significative auprès de notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de santé et services sociaux de Lévis-Lotbinière, dédié au Centre d'hébergement Paul-Gilbert (https://www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/fondation-paul-gilbert/). La famille vous accueillera auà compter de 12h30.