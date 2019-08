BLOUIN, Rosaire



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 2 août 2019, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Rosaire Blouin, époux de dame Ruth Doyon. Il demeurait à Saint-Frédéric.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi le 16 août de 19h à 21h30, samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles ont été confiées à laOutre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Christine (André Vachon), Yves (Dominique Bilodeau), Marie (Michael Laurie), Caroline (Alain Dion); ses 8 petits-enfants et ses 6 arrière-petits-enfants. Il était le frère de feu Omer (feu Juliette Boucher), feu Charles (feu Edwina Lamontagne), feu Jeanne-d'Arc (feu Léopold Savage), feu Gabriel (Cécile St-Hilaire), feu Juliette (feu Jean-Louis Lebel), feu Thérèse (feu Roméo Veillette), feu Léo (feu Françoise Morel), feu Madeleine (feu Gérard Verreault) et feu Roger. Il était le beau-frère de feu Camille (feu Lucien Grenier), feu Yvan (Marie-Marthe Gravel), Solange (feu Émilien Morissette), feu Huguette (feu Gaétan Poulin) et Doris (feu Gérard Turcotte). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les excellents soins prodigués, ainsi qu'au personnel du CLSC pour les bons services reçus. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1): www.fhdl.ca ou à la Fabrique Sainte-Famille de Beauce (Saint-Frédéric).