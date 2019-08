5 vins à siroter sur le bord de la piscine

Un blanc de soif qui nous vient du Penedès, plus grande appellation de Catalogne qui est surtout connue pour sa production de cava. Celui-ci est un vin « tranquille » majoritairement constitué avec le cépage phare de l’appellation, le xarel-lo (prononcez cha-rel-lo). On y ajoute du gewurztraminer, du riesling et du viognier et on obtient un vin blanc fort original. Des tonalités fines de rose, d’agrumes et d’épices douces. La bouche est dotée d’une belle fraîcheur, d’ampleur moyenne avec une finale saline et salivante.