FILION, Joseph-Pierre



Au Centre d'hébergement de Lévis, le 27 juillet 2019, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Joseph-Pierre Filion. Il demeurait autrefois à Charny. Il laisse dans le deuil ses enfants: Céline (Bertrand Clavet), Linda (René Chabot) et Donald; la mère de ses enfants, madame Laurette Blanchet; ses petits-enfants: Camylle Chabot-Filion (Pierre-Luc Ménard), Hubert Chabot (Geneviève Morissette) et Mégane Filion; son arrière-petit-fils Félix Ménard; ses frères et sa soeur: Roland, Rosaire et Janine; les membres de la famille Blanchet: André (Gracia Jean), Fernand (Sylvie Lalonde), Marcel (Rita Blanchet) et Georgina Suarez; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s, dont Pierre-A. Boutin. Sincères remerciements au personnel du Centre d'hébergement de Lévis pour tous les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (https://www.alzheimerchap.qc.ca/). La famille vous accueillera auà compter de 9h.