LAFOND, André



Au C H U - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 août 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Lafond, époux de madame Jocelyne Couture, fils de feu madame Gabrielle Caron et de feu monsieur Magella Lafond. Il demeurait à Beauport.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9h30 à 11h15.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles ultérieurement. Il laisse dans le deuil outre son épouse Jocelyne, ses enfants : Joan et Maxime (Julie Laflamme); ses petits-enfants adorés qu'il aimait tant: Rafaëlle, Loïc et Maïka; ses frères et sœurs : Gilles (Denise), Michel (Lucille), feu Claudette (feu Rénald), Gisèle (Guy), Rénald (Micheline), Diane (Gil), Denis (Johanne), Jacques (Lisanne) et feu Ghislaine; sa belle-sœur Huguette Couture (Serge), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe en soins palliatifs à domicile du CLSC Orléans pour leur présence à nos côtés. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.