ROBICHAUD GAGNON,

Jacqueline



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 11 août 2019, à l'âge de 78 ans, est décédée madame Jacqueline Robichaud, épouse de feu monsieur Jean-Paul Gagnon. Fille de feu dame Marie-Alvine Chouinard et de feu monsieur Michel Robichaud. Elle demeurait à Québec, autrefois de Sainte- Perpétue de L'Islet. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Daniel (Carole Robichaud), Michel, Gisèle, Yvon (Marlène Cloutier), Alain, Francis, France (Stéphan Robichaud); ses petits-enfants: Anne- Marie (David Verreault), Marie-Ève (Mathieu Giasson), Vanessa (Tomy Lalancette), Pierre-Luc, Audrey-Anne (Jonathan Rossignol), Pierre-Olivier, Mathieu et Tommy; ses arrière-petits-enfants : Naomy, Liam, Sam, Koraly et Abby. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Monique (feu Roland Dionne), feu Jean-Claude (feu Suzanne Morin - Yolande Jolin), feu Paul-Émile (feu Anita Donais), Micheline (feu Roger Fauchon), Jean-Guy (Claudette Cloutier), Gaétane (Camille Fournier), Laura (Normand Venne) et Lucille (André Comptois); de la famille Gagnon: feu Rita (feu Jean-R. Dubé), Gisèle (feu Philippe-Aubert Gaulin) et feu Gemma. Sont également affectés pas son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel des soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, ainsi qu'à son médecin de famille Dr. Guy Béland pour leurs attentions et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec, (Québec) G1V 4G5 Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront ausamedi jour des funérailles à compter de 9h.suivies de l'inhumation des cendres au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire