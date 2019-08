PETITCLERC, Jean-Yves



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 6 août 2019, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Petitclerc, fils de feu monsieur André Petitclerc et de feu dame Simonne Douville. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille vous accueillera pour un moment de reconnaissance à lale vendredi 16 août 2019 de 19h à 21h30 etde 11h à 12h45,L'inhumation suivra au cimetière paroissial. Monsieur Petitclerc laisse dans le deuil ses frères et soeurs: Gérard, Huguette (Roger Grondines), feu Denise (feu Jules Mathieu), feu Thérèse (Gilles Maçon), feu Nicole (Roland Chouinard), feu Gilles (Francine Matte) et feu Jean-Marc (Diane Pleau); ses neveux et nièces: Christian, Nathalie, Annie, Steeve et Éric ainsi que plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières et le personnel de l'Hôpital Laval pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix.